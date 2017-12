Santos encerra negociações e segura Diego O técnico Leão foi o portador da notícia oficial, logo após o treino coletivo desta tarde na Vila Belmiro: o Santos encerrou pela segunda vez as negociações com o Tottenham e Diego permanecerá na Vila Belmiro. De acordo com o treinador, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira lhe passou que somente no ano que vem o clube voltará a negociar com os ingleses. O que motivou o fim das negociações foi o fato do Santos não aceitar liberar o jogador imediatamente, como queria o Tottenham. A proposta dos ingleses - de cerca de US$ 12 milhões -, já tinha sido aceita pelo Santos. Diego participou do coletivo, jogando meio tempo, e está confirmado por Leão para enfrentar o Flamengo, domingo, na Vila Belmiro.