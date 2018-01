Santos enfrenta Comercial amanhã O Santos será a grande atração da torcida de Ribeirão Preto neste domingo. O atual campeão brasileiro enfrenta o Comercial, às 16 horas, no estádio Francisco Palma Travassos. Será o primeiro amistoso dos santistas depois da conquista do Campeonato Brasileiro no fim do ano passado. O Santos que entrará em campo deve ter poucas alterações em relação ao que disputou a final nacional com o Corinthians. O técnico Emerson Leão não confirmou os titulares, mas apenas três jogadores deixaram o clube no início do ano: o lateral Maurinho, o meia Robert e o atacante Alberto. Para a vaga na frente, o Santos contratou Ricardo Oliveira, que fez seu primeiro treino na sexta-feira. Como o jogador não participou da primeira semana da pré-temporada, em Jarinu, deverá ser poupado, mas o lateral Léo, que renovou contrato no fim da semana, pode jogar. Após a partida, o time volta para Jarinu, mas na noite de segunda-feira Leão e os jogadores viajam novamente, desta vez para Santos, onde, em grande festa, receberão as medalhas e faixas comemorativas do Campeonato Brasileiro. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o senador Aluísio Mercadante (PT-SP), ambos santistas, devem comparecer, assim como o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. No Comercial, o amistoso é visto como o primeiro passo para tentar fazer a torcida esquecer os anos de fracasso na Série A2 do Paulista. Diante do campeão brasileiro de 2002, o time quer provar que é sério candidato ao acesso à elite estadual de 2004. "Ninguém entra para perder", disse o otimista técnico Wantuil Rodrigues, que chegou em novembro para montar o elenco. "Acho que vamos ganhar esse jogo." O amistoso contra o Santos de Leão será um bom teste. "Quero ver os defeitos do meu time agora, não durante o Paulista", afirmou o técnico, que vai observar o comportamento da defesa e dos volantes diante da dupla Diego-Robinho. No último amistoso entre as duas equipes, o Comercial foi goleado por 5 a 0. O Santos também tem seus ribeirão-pretanos e comercialinos, como Leão, Diego, Pedrinho Santilli (preparador de goleiros) e Júlio Sérgio, que serão homenageados.