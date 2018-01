Santos enfrenta o Atlético-MG para se reaproximar do G-4

Após perder uma invencibilidade de 13 jogos, o Santos busca a reabilitação no jogo desta quarta-feira contra o Atlético-MG na Vila Belmiro. Uma vitória diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro é fundamental para a equipe continuar sonhando com o G-4. O Santos é o oitavo colocado, com 37 pontos. A distância para o Flamengo, quarto colocado, é de quatro.

De quebra, o time ainda pode ajudar o rival Corinthians, que disputa a liderança com o Atlético-MG. O meia Lucas Lima, no entanto, dispensa a torcida do Corinthians a favor do Santos.

“Acho que todos os corintianos vão torcer para o Santos, mas não contamos muito com a torcida deles. Não vai mudar muito (risos)”, disse o jogador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Lucas Lima o time não pode não ficar pensando muito na briga pelo topo da tabela. “Temos de vencer o Atlético-MG e o Corinthians. Estamos em um momento do Campeonato Brasileiro em que temos de pensar apenas nos nossos objetivos.”

Dorival Junior terá o retorno do volante Thiago Maia, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 para Ponte Preta no domingo. O jogador é considerado peça fundamental no sistema defensivo da equipe.

No Atlético-MG não jogam o lateral Marcos Rocha e o volante Leandro Donizete – ambos estão suspensos. O técnico Levir Culpi não confirmou a escalação, mas devem entrar Patric e Josué.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, G. Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel Técnico: Dorival Junior

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Josué, Luan e G. Augusto; Lucas Pratto e Carlos. Técnico: Levir Culpi

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)

Local: Vila Belmiro Horário: 22h

Transmissão: Pay-per-view