Santos entra em período de definições Os próximos dias serão decisivos para o futebol do Santos em 2003. Neste início de ano, a diretoria do clube trabalha para manter os jogadores que integraram o elenco campeão brasileiro da temporada passada e ainda é obrigada a procurar um centroavante para ocupar a vaga de Alberto, que deixou a Vila Belmiro para jogar no Dínamo de Moscou. Nesta quinta-feira, diretores santistas tiveram uma reunião com o procurador do lateral-direito Maurinho. O encontro aconteceu no CT, quando o clube apresentou uma proposta ao atleta. Ele ficou de responder até amanhã. Outro jogador que preocupa a diretoria é o lateral-esquerdo Léo. Sem contrato desde o último dia 31, ele já vem sendo assediado por outras equipes - uma delas seria o São Paulo, que não conseguiu contratar Fabiano, do Atlético-PR. Já o meia Robert parece ter seu destino mais claro: longe da Vila Belmiro. Também sem contrato desde quarta-feira, ele recebe o maior salário do elenco (R$ 125 mil). E a não ser que aceite uma redução salarial de cerca de R$ 40 mil mensais, deverá deixar o Santos. Os diretores correm contra o tempo. A reapresentação do elenco está confirmada para a próxima terça-feira, dia 7, quando os atletas farão testes de avaliação física e exames médicos. No dia 10, o grupo embarca para um período de treinamentos em Jarinu, no interior de São Paulo. A estréia no Campeonato Paulista está marcada para 26 de janeiro, contra o Santo André, no ABC.