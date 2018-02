Santos entra em tempo de definições O Santos começa a viver amanhã um período de definições ou de limpeza, como classificou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Hoje, a lista dos jogadores que viajarão amanhã para Atibaia não estava pronta e só na reapresentação isso será conhecido. Paulo Almeida e Alex, negociados com times europeus, não participarão da intertemporada, mas outros jogadores poderão não ser relacionados, como o volante Renato, que está se transferindo para o Bayern de Munique. Hoje foi um dia de mistério no CT Rei Pelé e o clube não informou nem mesmo o hotel em que ficará hospedado em Atibaia. A única notícia que vazou foi a contratação do volante Lelo, de 23 anos, que atuou pela Portuguesa de Desportos, e que deverá integrar o Santos B. Mas com a saída de Paulo Almeida e Renato, poderá ter logo uma oportunidade no time principal, principalmente se não chegarem os reforços pedidos por Luxemburgo. Lelo comentou hoje que faltava apenas assinar o contrato. Ele já vinha sendo pretendido pelo Santos desde o tempo de Leão. "Jogando pela Portuguesa, fiz uma boa partida contra o Santos, cuidando bem da marcação de Robinho e isso pode ter contribuído para minha contratação", comentou. Se as negociações estão sendo mantidas em absoluto sigilo, os comentários hoje eram de que o Santos está tentando contratar Maldonado, mas os dirigentes se apressaram em desmentir a informação. Outro jogador na mira dos santistas é o zagueiro Emerson, que joga pelo Belenenses. Por conta do fracasso nos entendimentos para reforçar o elenco com os jogadores pedidos inicialmente por Luxemburgo, o time que deverá viajar amanhã para Atibaia não terá muitas novidades, a não ser que alguém seja anunciado antes do embarque. Já em relação aos jogadores que deverão deixar a Vila Belmiro, a confusão é grande: oficialmente, só Alex e Paulo Almeida estão negociados, respectivamente. Mas Renato estuda duas propostas: a do Bayern de Munique e do Atlético de Madrid. Dentro de 15 dias sua situação deverá estar definida e seu contrato com o Santos vence dia 30 deste mês, com cláusula de preferência de renovação com o clube da Vila Belmiro. Diego interessa ao Paris Saint German e ao Benfica e seu pai e procurador, Djair Cunha deverá viajar ainda esta semana para a Europa com o objetivo de negociar a transferência do meia. Sua viagem já estava marcada, mas ele exigiu um documento oficial do clube francês antes de embarcar. Também Robinho, cujo nome vem sendo esquecido nas negociações, pode deixar a Vila e os comentários são de que a Juventus está interessada em contratá-lo. Paulo Almeida - Hoje, Paulo Almeida ainda não sabia se viajaria nesta quarta-feira com a delegação do Santos e vai conversar com Luxemburgo para saber como serão seus próximos dias. Pela manhã, ele estava absorvido pela sua nova atividade, a de pai. É que seu filho Tiago nasceu na segunda-feira e hoje sua mulher teve alta, indo para casa. A previsão era de que a criança nascesse no dia 10, de cesariana, mas o trabalho de parto aconteceu antes. O jogador assistiu ao parto e confessa que não ficou nervoso na hora. HOje, não escondia sua alegria, mesmo tendo sua situação no clube indefinida. Paulo Almeida vai em julho para Lisboa e já resolveu que viajará sozinho, ficando sua família de se mudar depois para Portugal.