Santos entra no jogo de bastidores Os santistas estão preocupados com os bastidores do futebol e temem que o Corinthians faça valer sua força na Federação Paulista de Futebol para se beneficiar na disputa da semifinal. A possibilidade de inscrever Müller é a que mais preocupava jogadores e comissão técnica. Rincón foi taxativo: "O Corinthians está demonstrando que é o mais forte nos bastidores e o Santos tem que estar ligado, senão eles fazem as coisas que querem fazer". O experiente jogador sabe que esta vai ser uma semana tensa. "É preciso ficar atento aos bastidores, senão o Corinthians leva vantagem e o Santos pode ficar mais uma vez na fila". Fora isso, Rincón espera que os dois jogos sejam disputados e que esses fatores não prejudiquem a decisão da vaga para a final. "Na hora ?H?, a partida se decide dentro de campo e o Santos está preparado para isso". O técnico Geninho também está preocupado com eventuais prejuízos que seu time possa sofrer com as decisões da Federação, mas não é tão radical quanto Freddy Rincón. Ele acha que o fato de o Corinthians ter jogado hoje foi um decisão que levou em conta a necessidade de programar todos os jogos dos times que lutavam para não serem rebaixados num mesmo dia. "O Corinthians foi beneficiado indiretamente, mas não houve armação", ressaltou. Ele disse que "os dirigentes que participarão da reunião na Federação estão conscientes do que é melhor para o Santos". Geninho acredita que seria mais fácil levar um jogo da semifinal para a Vila Belmiro se o adversário fosse um time do interior. "Como é contra o Corinthians, fica muito difícil". Entretanto, o treinador considera o Pacaembu campo dos corintianos. "Se eles insistirem nas duas partidas naquele estádio, então temos que bater o pé para jogar na Vila". Com onze jogadores pendurados com um cartão amarelo, os santistas torcem para que a penalidade seja zerada e todos tenham condições de enfrentar o Corinthians na primeira partida da semifinal. O clube ainda não definiu o local dos treinamentos desta semana. O certo é que o time não permanecerá na cidade e estuda três opções: Sorocaba, Águas de Lindóia e Jarinu.