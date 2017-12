Santos entrega a zaga aos garotos Zé Leandro (20 anos); Matheus (21); Rogério (21); e Carlinhos (18). Essa é a defesa do Santos para encarar o Paraná, nesta quarta-feira, às 21h45, no Pacaembu, com portões fechados ? o último jogo da punição imposta pelo STJD pelas confusões na Vila Belmiro na reedição do clássico contra o Corinthians. Os quatro garotos, que até o ano passado, nos juniores, viviam a rotina de treinos sem o assédio da imprensa e estádios praticamente vazios, carregam agora a responsabilidade de recuperar a imagem do setor defensivo, que ficou arranhado depois das duas goleadas consecutivas ? para o Corinthians (7 a 1) e Inter (4 a 0). Mais: colocar fim à seqüência de quatro jogos sem vitória e amenizar a crise. ?É difícil apontar um culpado, mas sempre que isso acontece a defesa acaba sendo criticada. Então, temos de procurar fazer o simples, ajudar da melhor maneira para reverter esse quadro. Condição, nós temos?, confia Matheus, que participou dos últimos dois vexames do Santos no Campeonato Brasileiro. A escalação dos recém-promovidos foi a única saída encontrada pelo técnico Nelsinho Baptista diante de tantos desfalques. Paulo César e Ávalos ainda se recuperam de contusão ? pode ser que o zagueiro nem volte mais a jogar em 2005 ? e Luiz Alberto (terceiro cartão amarelo) e Kléber (expulso contra os gaúchos) cumprem suspensão. A lista não pára por aí. Gavião e Zé Elias seguem fora de combate. ?Com esses seguidos problemas de contusão, acabei perdendo a minha defesa inteira. Por isso, tive de escalar os garotos. É o momento de observá-los e preferi optar por esses atletas que jogam em sua posição de origem?, justificou o treinador. A escolha não está relacionada apenas com os desfalques. Na cabeça do treinador, é muito mais fácil colocar um lateral para marcar outro lateral do que improvisar um volante ? como acontecia com Wendel, na esquerda. Ainda mais diante do perigoso Paraná. ?É um time que tem um ataque de muita movimentação e dois alas (Edinho e Neto) bastante ofensivos?, analisou Nelsinho. ?Temos de tirar proveito desses espaços.? Além de atenção especial à ?nova defesa?, o treinador mostrou seu descontentamento com Giovanni. O meia anda cada vez mais apagado ? às vezes, parece até desinteressado. ?Nós já conversamos. Ele é um jogador diferenciado e tecnicamente pode render muito mais. Isso não está acontecendo como eu quero. Por toda a experiência dele, tem de ser mais responsável?, cobrou. Para não viver de lamentações, Nelsinho pôde comemorar o reforço de Ricardinho, que retorna após defender a Seleção.