Santos entusiasma jogadores do passado Zito, Formiga, Clodoaldo, Serginho Chulapa e tantos outros craques que construíram o nome do Santos não escondem o entusiasmo com os novos Meninos da Vila, embora ressaltem as diferenças entre as equipes. Para Clodoaldo, porém, há um ponto comum que considera o mais importante: "eu pensei que isso já tinha acabado, mas os garotos estão mostrando um vínculo muito grande com o clube, um amor à camisa que há muito não se via", disse ele, lembrando que essa era uma característica do grande time montado pelo Santos no passado. Afinal, ele mesmo só jogou pela equipe da Vila Belmiro, durante 14 anos, e continua com forte vínculo com o clube até hoje. Leia mais no Estadão