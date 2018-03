Santos erra e noticia morte de Ismael A notícia de que teria morrido provocou uma reação irritada do ex-lateral-direito do Santos, Ismael. O jogador, que esteve na campanha do bicampeonato mundial e que se transformou num dos ídolos da equipe na década de 60, ficou furioso ao tomar conhecimento da notícia. ´Disseram que eu estou morto, mas eu ainda tenho muita lenha para queimar´, disse ele, em entrevista à Rádio Joven, neste domingo. O ex-jogador disse que a divulgação da informação seria de responsabilidade de um vizinho seu, na cidade de Santo André, onde mora. A confusão começou na tarde do sábado, quando a informação da morte de Ismael foi noticiada pelo site oficial do Santos Futebol Clube. De acordo com o site, o ex-jogador teria morrido em decorrência de complicações provocadas pelo diabetes e acabou sendo reproduzida por vários outros sites da informação na internet, inclusive o ?Estadão.com.br?. A informação ao site oficial do Santos, foi prestada pelo vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva, segundo ele próprio confessou neste domingo. ?Eu recebi a notícia do Tite (ex-jogador do Santos) e não acredito que ele tenha brincado com uma coisa dessas?, disse o dirigente. Falando ao jornal "Diário do Grande ABC", o jogador desmentiu que tivesse problemas de diabetes e garante que ter planos para o futuro. Disse que pretende se tornar técnico de futebol para crianças, e trabalhar até mesmo fora do País. Aos 64 anos, separado da mulher, Ismael mora sozinho em Santo André, na Grande São Paulo. Ele jogou profissionalmente até o final da década de 60.