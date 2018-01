Santos escala reservas contra Juventus no interior de SP O Santos vai usar um time só de reservas para enfrentar o Juventus pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira às 21h45, em São José dos Campos (SP) - o clube perdeu o direito de mandar o jogo na Vila Belmiro, em razão dos incidentes ocorridos no clássico com o São Paulo, no dia 11 de março. Até Fábio Costa, o único jogador que participou de todas as partidas até agora, deve ser substituído por Roger e treinar cedo e à tarde com os demais titulares no Centro de Treinamentos Rei Pelé, como parte da preparação para o primeiro jogo das semifinais. Com o primeiro lugar da fase de classificação assegurado, o que lhe dá vantagem de passar às finais até com dois empates, Vanderlei Luxemburgo ficou pouco tempo em campo nesta terça e cancelou até a coletiva de imprensa. Seu dia se limitou a entregar uma caixa ao massagista Ary Jarrão, abraçar o supervisor de Futebol Zito, conversar rapidamente com o auxiliar Serginho e voltar para o departamento de preparação física e de fisiologia. Todos os titulares - à exceção de Fábio Costa, que participou de um rachão dos reservas - só correram em volta dos campos do Centro de Treinamentos Rei Pelé e depois fizeram exercícios. Dos jogadores que estão sendo utilizados com freqüência por Luxemburgo, apenas o lateral-direito Denis, que ainda não voltou a render como antes de se contundir e passar pela cirurgia no joelho esquerdo, o meia Rodrigo Tabata e o centroavante Jonas estarão em campo. O time deve ser: Roger; Denis, Leonardo, Marcelo e Carlinhos; Adriano, Dionísio, Fabinho e Rodrigo Tabata; Jonas e Moraes. ?Amigos, amigos, negócios à parte. É lógico que não estou satisfeito por ficar no banco. O jogo de hoje será importante para ajudar na recuperação da minha forma para que eu possa brigar de igual para igual com Pedro?, disse Denis. ?O professor (Luxemburgo) fala sempre que aqui no Santos ninguém tem cadeira cativa e isso faz com que todos os jogadores tenham motivação, contra qualquer tipo de adversário.? Jonas também não se sente desprestigiado por ter que jogar contra o Juventus hoje, enquanto outros jogadores ficam se preparando para as fases decisivas no CT Rei Pelé. ?Encaro essa partida como a continuação do trabalho e acho importante encerrarmos esta fase com uma vitória, o que dará mais confiança para entrarmos nas semifinais.? Atualizado às 20h58