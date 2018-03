Santos escala time misto para enfrentar o Flamengo

O Santos vai escalar um time misto para enfrentar o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Até a noite desta sexta, não estava decidido se o técnico Leão liberaria algum titular para a estréia no Campeonato Brasileiro. Veja também: Coincidência com 2002 explica sucesso santista A única informação da assessoria de imprensa do clube era que a delegação deixou Cúcuta no fim da tarde, viajando de avião para Bogotá e lá o grupo se dividiria em dois. Um deles vai para o México e outro, embarcaria de volta ao Brasil. A princípio, Leão, os goleiros Felipe e Douglas, os zagueiros Domingos e Anderson Salles, o volante Adriano e os atacantes Mariano Trípodi e Michael Jackson Quiñonez fazem parte do grupo que vai para o Rio de Janeiro. A previsão é de chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica) neste sábado, às 8h. Duas horas depois, o grupo embarca para ao Rio de Janeiro. "Nosso planejamento é jogar e vencer", disse Leão, antes de formar os dois grupos. "Chegando ao Rio, vamos nos enfiar no hotel de onde só sairemos para enfrentar o Flamengo."