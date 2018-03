Santos espera América fechado para o confronto desta quinta

A equipe do Santos espera um América do México fechado, para o confronto das quartas-de-final da Copa Libertadores, que acontece nesta quinta-feira, às 21h50, na Vila Belmiro. Na primeira partida, o time santista perdeu por 2 a 0 e agora, precisa reverter o resultado para se classificar às semifinais da competição. Veja também: Leão: teste no treino e time do Santos segue indefinido Leão está preocupado com arbitragem na Libertadores O lateral Kleber, feliz por voltar à seleção brasileira, revela que o time do Santos "terá que usar bastante as laterais do campo" para escapar da retranca dos mexicanos e conseguir o resultado que precisa. Além disso, o jogador revelou que o time da Vila atuará de "uma maneira diferente". "Sabemos das dificuldades para conseguir o resultado necessário, mas o Santos jogará de uma maneira diferente, marcando a saída de bola do adversário. O importante é não entrar afobado, pensando em fazer os três gols logo de cara", avaliou o lateral. O técnico Leão, nos últimos dias, treinou muito as jogadas de bola parada, linha de fundo, cruzamento e a chegada dos homens que vêm de trás - armas do time santista para vencer o América. Segundo o atacante Lima, o lateral Kleber tem papel fundamental na equipe e pode ser decisivo para o time conquistar a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. "A chegada do Kleber na linha de fundo é muito importante. Ele cruza muito bem para o aproveitamento dos atacantes", disse o atacante, que fará sua quarta partida na Libertadores e acredita que vai fazer gol. "Em jogos importantes minha estrela brilha. Foi assim na minha estréia [nas oitavas-de-final, na vitória contra o Cúcuta, na Vila], mas tenho que manter os pés no chão para sair classificado", avisa o jogador, autor de dois gols na Libertadores.