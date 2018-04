Santos espera anunciar atacante Jean na sexta-feira

A diretoria do Santos espera anunciar nesta sexta-feira o acerto com o atacante Jean, que rescindiu contrato com o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes. Segundo os dirigentes do futebol santista, o jogador retornou nesta quinta-feira ao Brasil e passaria a noite no hotel Recanto dos Alvinegros.

Veja também:

Emerson pede para viajar a Goiás com o grupo do Santos

CBF muda data de Corinthians x Santos para o dia 2

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Na sexta-feira, o atleta deve fazer os exames médicos e assinar contrato até o fim do ano, com preferência por mais duas temporadas. Após oficializar o acerto, Jean deverá participar do treino da tarde.

A contratação de Jean foi pedida por Vanderlei Luxemburgo para ocupar a vaga deixada por Roni, que se transferiu para o Fluminense. Ele tem 27 anos de idade, jogou no Corinthians em 2007 e no Vasco no ano passado, além de Flamengo e Cruzeiro.