Santos espera definir técnico logo Depois de perder o técnico Vanderlei Luxemburgo para o Real Madrid, os diretores do Santos passaram a quinta-feira tentando contratar um treinador, tarefa difícil no momento em que quase todos os bons profissionais estão empregados. Tite continua sendo a opção mais forte, mas os santistas conversaram também com Carlos Bianchi. Além desses dois treinadores, Zetti e Leão continuam nos planos e há até um movimento dos jogadores, liderado por Ricardinho, para a contratação de Oswaldo de Oliveira. Nesta quinta, o ex-jogador e atual assessor do Santos, Ramos Delgado, que está em Buenos Aires, na Argentina, conversou com Carlos Bianchi, apresentando proposta do clube. O técnico ouviu a oferta e gostou, mas disse que está com problemas pessoais que o impedem de ficar longe da família, descartando a possibilidade de dirigir o Santos e acabando com o sonho dos santistas que o consideram o técnico ideal para a conquista da Copa Libertadores da América, a principal meta de 2005. A diretoria do clube também já conversou com Tite e a questão financeira ficou resolvida. Mas o treinador pediu um prazo para dar sua resposta, já que precisava conversar ainda com a diretoria do Corinthians. Por causa disso, os dirigentes santistas duvidam que o treinador aceitará a proposta que eles fizeram. A diretoria do Santos quer resolver o problema ainda nesta sexta e, se Tite e Bianchi não aceitarem mesmo a proposta, mais dois nomes estão na mira: Zetti, que ainda não teria assinado contrato com o São Caetano, e Leão, que está bem no São Paulo e declarou que irá cumprir seu contrato até o fim. Zetti tem restrições por parte dos dirigentes por ser novo no ramo, embora tenha apresentado bom trabalho nos clubes que dirigiu. Enquanto os dirigentes discutem o nome do futuro treinador, o grupo de atletas sugeriu Oswaldo de Oliveira para dirigir o time. O meia Ricardinho é o líder desse grupo, mas a indicação não foi bem aceita. Oliveira foi contatado pouco antes da contratação de Leão em 2002, mas pediu uma verba muito alta para e ele e para sua comissão técnica, o que não foi aceito. Ele dirigia no Fluminense naquela época e os santistas acabaram ficando mesmo com Leão, que garantiu a conquista do Brasileiro daquele ano.