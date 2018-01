Santos espera forte marcação do S. Caetano Primeiro, passar pelo São Caetano, nesta quarta-feira no Anacleto Campanella, e só depois pensar no Cruzeiro, o confronto marcado para sábado no Mineirão e que vale a liderança do Brasileiro. Essa é a ordem passada aos jogadores santistas e que está sendo cumprida à risca. ?Temos interesse em conquistar a Sul-Americana e a equipe está preparada para vencer, apesar de ser um jogo muito complicado, contra um adversário de qualidade", disse o lateral-esquerdo Léo, lembrando que seu time está bem nas duas competições. Ninguém acredita que o técnico Emerson Leão irá poupar seus jogadores na partida contra o São Caetano para entrar com a força máxima sábado contra o Cruzeiro. ?Temos que jogar como sempre, pela vitória e não podemos nos dar ao luxo de jogar atrás, pois sabemos a força do São Caetano", comentou Léo. Para o lateral-esquerdo, esse adversário joga pelo resultado. ?Vamos ter que aproveitar o máximo o espaço que eles derem, porque não teremos muita liberdade." Renato tem opinião idêntica e cita a defesa do time do ABC, que é a menos vazada do Brasileiro. ?É um adversário que sempre nos dá trabalho e temos de manter atenção constante para não cometer falhas e aproveitar as que eles cometam, pois precisamos da vitória." Time - Nesta segunda-feira pela manhã, o lateral-direito Neném estava com esperança de poder jogar contra o São Caetano, para ganhar mais ritmo de jogo. É que no confronto com o Cruzeiro, o titular Reginaldo Araújo irá cumprir suspensão e ele espera ser o escolhido por Leão para atuar. ?Estou preparado para jogar os 90 minutos." Neném comentou que não foi para a Vila Belmiro para tomar o lugar de um colega, mas para ajudar o time a conquistar o título. Espera, porém, uma oportunidade. ?Todo jogador quer ser titular e eu não sou diferente; quando a chance surgir, espero agarrá-la." O Santos poderá contar com o zagueiro Alex na partida desta quarta-feira em São Caetano. Ele foi poupado do jogo de sábado passado contra o Criciúma para fazer um tratamento específico para eliminar as dores que sente no joelho.