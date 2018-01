Santos: espera inútil por ingressos Centenas de torcedores do Santos formaram grandes filas nesta segunda-feira em frente as bilheterias do estádio do Pacaembu, numa espera inútil por ingressos que durou quase toda a manhã. Os 73.103 mil bilhetes para a final da Libertadores contra o Boca Juniors, na quarta-feira, já estavam esgotados desde o domingo, mas mesmo assim, muitas pessoas tinham esperança de que uma nova remessa fosse colocada à venda. Em vão. Muita gente chegou ao estádio ainda de madrugada e permaneceu durante boa parte da manhã sem nenhuma informação sobre se a bilheterias seriam abertas ou não. Os administradores do Pacaembu se isentaram de culpa e informaram que a responsabilidade pela comercialização dos ingressos era de competência exclusiva do Santos. Muitos dos torcedores vieram do interior do Estado e de cidades próximas à Grande São Paulo e tiveram de voltar para casa sem um bilhete. Alguns desses torcedores denunciaram a presença de cambistas nas imediações do estádio, mas ninguém foi preso pela Polícia. De total de ingressos, 37 mil foram vendidos em Santos e 3.901 estão destinados aos torcedores do Boca Juniors. TREINO - Os jogadores do Santos treinam nesta segunda-feira à tarde no CT Rei Pelé. Na terça-feira, o técnico Emerson Leão comanda treinamento à tarde (15h30) e às 19 horas, a delegação segue para São Paulo onde entra em concentração. O Santos precisa vencer o Boca por 3 gols de diferença, já que na partida de ida, na semana passada, perdeu por 2 a 0. A partida começa às 21h40, com transmissão pela TV Globo.