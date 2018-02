Santos espera por resposta do técnico Vanderlei Luxemburgo

Com a reeleição do presidente Marcelo Teixeira no sábado, 8, a pauta do futebol do Santos foi destravada e a partir desta segunda-feira começarão a ser resolvidos os assuntos mais urgentes. O principal deles é decidir se Vanderlei Luxemburgo será mantido para 2008. Sem solucionar esse problema, o clube fica impedido de renovar contratos de jogadores, dispensar os excedentes e até de pensar em reforços. Para efeito externo, as duas partes procuram demonstrar que as negociações caminham bem. Porém, na prática é diferente. No momento, a tendência é de saída de Luxemburgo. E dois nomes estão sendo comentados para substituir o técnico atual: Emerson Leão, por conta do título de 2002 e da revelação da geração encabeçada por Robinho, além do estreito relacionamento que mantém com a direção santista, e Paulo Autuori. "Espero ter alguma novidade nesta segunda-feira e, se isso não acontecer, o Santos entra no mercado para procurar um substituto. Não podemos perder mais tempo", afirmou o presidente santista, que após o resultado das urnas, com quase 70% de aprovação à sua administração, sente-se à vontade para tomar qualquer decisão. As negociações entre Teixeira e Luxemburgo chegaram a um impasse na semana passada. Ao que tudo indica, houve um conflito de projetos. O dirigente quer um time mais enxuto e vencedor, o que implicaria inclusive na redução do salário do técnico, perda que seria compensada por altos prêmios por conquista de títulos. O técnico antecipou que não quer aumento, mas pede investimentos no elenco. Foram vários outros pontos de discórdia. De comum, só o tempo de um novo contrato: 2 anos. Mas Luxemburgo está em férias em Punta Del Este e Teixeira só aceita conversar pessoalmente.