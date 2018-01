Santos espera por Ricardo Oliveira O Santos não pretende se envolver na batalha judicial que o atacante Ricardo Oliveira está travando com a Portuguesa. Hoje à tarde, o departamento jurídico do clube já conhecia a decisão suspendendo os efeitos da tutela antecipada concedida ao jogador, liberando-o do vínculo com a Lusa. "Quem conseguiu a tutela antecipada foi o atleta, que tentará cassar essa liminar por intermédio de seu sindicato", disse o diretor jurídico santista, Mário Mello. Segundo ele, o clube "está na expectativa do que irá acontecer nas próximas horas", disse o diretor jurídico santista, Mário Mello. Com a decisão anterior, o Santos acertou a contratação de Ricardo Oliveira e registrou o contrato na Federação Paulista de Futebol. Antes disso, havia feito várias tentativas para contratar o atacante, mas desistiu diante da exigência apresentada pela Lusa, de R$ 5 milhões, para fazer a liberação. "É um atleta do clube até decisão em contrário e se não houver um comunicado da Federação, Ricardo Oliveira poderá atuar sábado contra o Santo André", revelou o advogado. Mello tinha informações de que a advogada do atacante, Gisleine Nunes, iria amanhã à Brasília para entrar com uma medida correicional no Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos moldes do que ela entrou no caso de Fernando Fumagalli. Antes de saber dessa nova decisão, Ricardo Oliveira estava confiante em poder estrear sábado com a camisa do Santos, jogando contra o Santo André. "Entrar na justiça foi minha única alternativa, pois não estava conseguindo chegar a um acordo e a Portuguesa não havia honrado o compromisso". Segundo o atacante, "o jogador tem um contrato com o clube e, se não cumpri-lo, vai pagar uma multa absurda; quando o clube não cumpre, deve pagar também a multa que foi estipulada". Ricardo Oliveira disse que não entrou na justiça "para pegar meu passe e largar a Portuguesa". Ele revelou que estava muito difícil chegar a um entendimento para receber o que o time do Canindé lhe deve. "A Portuguesa agora reconheceu que sou um jogador importante e tem o direito de recorrer, mas eu também tenho que buscar os meus direitos, pois tenho uma vida pela frente e ninguém pode atrapalhar minha carreira".