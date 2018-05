Santos espera recuperar prestígio fora de casa contra a Ponte

Jogar fora de casa foi um tormento para o Santos em 2015. Em busca de mais respeito e força longe de seus domínios, nada melhor do que um resultado positivo hoje, contra a Ponte Preta, às 21h45, no Moisés Lucarelli, na primeira partida longe de seus domínios e diante de um adversário que tem sido uma pedra no sapato da equipe.

No ano passado, o Santos fez 34 jogos fora de casa. Foram 15 vitórias, 10 empates e apenas nove vitórias. A Ponte Preta tem boa parcela de culpa nesse retrospecto, já que venceu duas vezes o time santista por 3 a 1, em Campinas.

“Podemos melhorar o retrospecto já contra a Ponte. Temos de atacar e saber a hora certa de se defender. A Ponte Preta ataca muito nos primeiros minutos e é forte na bola parada e nos ataques pelos lados do campo”, disse o lateral-direito Victor Ferraz, ditando o caminho das pedras para sua equipe.

Após o primeiro jogo do ano, a preocupação do técnico Dorival Júnior só aumentou. O time não passou de um fraco 1 a 1 com o São Bernardo, na Vila Belmiro, e os zagueiros, principalmente Lucas Veríssimo, foram bastante criticados.

O problema é que ele e Gustavo Henrique são as únicas opções do treinador para escalar no setor. Outra saída seria improvisar um volante. David Braz e Paulo Ricardo continuam se recuperando de lesões e a diretoria ainda corre atrás de reforços para a zaga.

Dorival resolveu dar mais um voto para os garotos e repetirá o time da primeira rodada. As novidades ficam no banco de reservas. O meia Elano e o atacante Patito Rodriguez foram regularizados e podem entrar no decorrer da partida.

A Ponte Preta perdeu para o Oeste por 3 a 1, fora de casa. Em relação ao time, o técnico Vinícius Eutrópio deve fazer duas alterações. O volante João Vitor, ex-Palmeiras, estreia e ocupa a vaga de Marcos Serrato. No ataque, Wellington Paulista foi expulso no jogo passado e Alexandro entra. E Fábio Ferreira e Tiago Alves disputam uma vaga na zaga ao lado de Ferron.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA: Matheus; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Ferron e Gilson; Eurico, Felipe Azevedo, Elton, João Vitor e Clayson; Alexandro

Técnico: Vinícius Eutrópio

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Paulinho e Ricardo Oliveira

Técnico: Dorival Júnior

JUIZ: Rodrigo Gomes Paes Domingues

LOCAL: Moisés Lucarelli, em Campinas

HORÁRIO: 21h45