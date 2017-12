Santos espera Ricardinho; Deivid chega O prazo para a inscrição de jogadores para a próxima fase da Copa Libertadores da América termina às 18 horas desta segunda-feira e a diretoria do Santos aguarda a resposta de Ricardinho para concluir as negociações e fazer o registro na Conmenbol. "O jogador fez sua proposta, o Santos a dele e aguardamos a posição do jogador, que não pode demorar por causa do fechamento das inscrições", disse o diretor de futebol, Francisco Lopes, que revelou o interesse do meia para essa competição latino-americana. Já o atacante Deivid será apresentado às 11h30, durante a apresentação da parceria com a Claro. O jogador chegou neste domingo ao Brasil mas não assistiu ao jogo entre Santos e Cruzeiro, como havia sido anunciado. Seu primeiro contato com os jornalistas e torcedores será nesta segunda-feira e ele deve iniciar os treinamentos no CT Rei Pelé a partir de terça-feira. Como a delegação só retornará do Equador na sexta-feira, ele irá fazer uma série especial de treinos, podendo jogar no sábado, contra Juventude, na Vila Belmiro. Quito - Os jogadores deixaram Santos neste domingo depois do jogo contra o Cruzeiro, dormiram em São Paulo e embarcam nesta segunda-feira cedo para Quito. Estavam abatidos com a derrota por 3 a 1. O capitão Renato não tirou a razão dos torcedores, que cobraram pelo resultado. "A cobrança vem aumentando e sabíamos que isso ia acontecer porque ela só acontece pela qualidade que o time tem". E acha que só o grupo "pode reverter essa situação para trazer novamente o torcedor para o nosso lado". Renato acha que a derrota não terá reflexos na partida de quarta-feira contra a LDU, em Quito, Equador. "É uma outra competição, em que estamos muito bem e temos condições de seguir bem na Libertadores". O time sofreu um desfalque importante de última hora: o zagueiro Alex sofreu entorse no tornozelo direito, que inchou muito, e vai passar ressonância magnética nesta segunda-feira para determinar a extensão da lesão. Pereira será o titular e jogará ao lado de André Luís.