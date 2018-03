Santos espera super-retranca na Vila O Santos espera enfrentar hoje às 21h40, na Vila Belmiro, um time completamente retrancado, jogando pelo empate para levar a decisão da vaga para a próxima fase da Libertadores da América para os pênaltis ou conseguir a vitória num erro dos santistas. O técnico Leão preparou ontem seus jogadores para essa partida contra o uruguaio Nacional e avisou: "O Santos joga para vencer." Não teme a violência do adversário e acha que, se o juiz for rigoroso, esse fator pode ser positivo para sua equipe. A dúvida sobre a escalação de Elano prosseguia: ele fará um teste com bola hoje pela manhã para saber se está recuperado da torção no tornozelo esquerdo. Leia mais no Estadão