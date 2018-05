Santos espera ter mais dois reforços antes da Copa do Mundo

SANTOS - Além do volante Renato, que pode ser liberado sem custos pelo Botafogo nos próximos dias, o Santos quer apresentar pelo menos mais dois reforços antes da parada do Brasileirão para a Copa do Mundo, o que acontecerá após a disputa da nona rodada no começo de junho. Os dirigentes do clube não falam em nomes e nem em posições, mas as prioridades do elenco atualmente são um zagueiro e um meia.

Mesmo com o clube enfrentando dificuldades financeiras e sem perspectivas de conseguir patrocínio master para a camisa a curto prazo, os dirigentes santistas acham que vale a pena investir em reforços para completar o time, que decepcionou nas duas primeiras rodadas do Brasileirão (empates por 1 a 1 contra o Sport, na Vila Belmiro, e por 0 a 0 diante do Coritiba, no Paraná).

O Comitê de Gestão do Santos aceitou a surpreendente derrota para o Ituano na decisão no Paulistão, paulista, mas cobra boa campanha no Brasileirão. Para contornar a falta de dinheiro, o clube tanto poderá recorrer outra vez ao parceiro Doyen Sports, que já ajudou na contratação do atacante Leandro Damião, ou aos R$ 38 milhões que ainda restam da cota antecipada de TV referente a 2015.