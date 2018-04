Santos espera trazer Oséas amanhã A diretoria do Santos espera finalizar nesta segunda-feira as negociações com o Cruzeiro para a contratação do atacante Oséas, que poderá ser o principal reforço santista para a temporada. O gerente de futebol da equipe paulista, Ílton José da Costa, revelou neste domingo que o acordo está perto de ser fechado, o que só não aconteceu até agora por causa de uma viagem do vice-presidente do clube mineiro, Alvimar Perrela. "Acredito que amanhã ou no mais tardar na terça-feira, estejamos com todas as pendências resolvidas", assegurou o dirigente do Santos, adiantando que, se for necessário, ele pode viajar nesta segunda-feira para Belo Horizonte, a fim de conversar com os dirigentes do Cruzeiro e com o próprio Oséas. Segundo Ílton José da Costa, o Santos fez uma proposta para ter o atacante por empréstimo pelos próximos seis meses. Além de Oséas, a diretoria do clube trabalha para contratar outros reforços antes da estréia do Santos no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, contra o América-RJ. Amistoso - Depois de permanecer uma semana concentrado na estância hidromineral de São Pedro, o Santos passou pelo primeiro teste sob o comando do técnico Celso Roth, ao vencer a Inter por 2 a 1, sábado, em Limeira. O elenco se reapresenta nesta segunda-feira, às 16 horas, no Centro de Treinamento Rei Pelé, quando volta a se preparar para novo jogo-treino, que deve acontecer na quarta-feira, contra o São José, na Vila Belmiro.