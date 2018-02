Santos espera um América retrancado Os santistas esperam mais uma vez enfrentar um adversário retrancado na Vila Belmiro. Na quarta-feira será a vez do colombiano América, que não quer outra surpresa desagradável como a que teve em seu próprio campo, ao ser goleado por 5 a 1 pelos santistas. Por conta disso, o técnico Leão vai armar o esquema para vencer a marcação dos colombianos e evitar os contra-ataques. Mas o Santos é quase imbatível jogando na Vila Belmiro e Leão quer essa vantagem prevalecendo mais uma vez, pois uma vitória abrirá seis pontos sobre o América, o segundo colocado do grupo. Para essa partida, o Santos poderá ter a volta do zagueiro André Luís, que está em tratamento de contusão muscular e passará por nova avaliação para determinar se terá condições de jogo. A lateral-direita é um problema para o técnico Leão. Durante o Campeonato Paulista, ele acabou tirando Reginaldo Araújo do time para poupar o jogador até que este se adaptasse melhor ao novo grupo. Michel ganhou a condição de titular, mas na última partida, contra o El Nacional, em Quito, Reginaldo voltou à equipe. Diante do fraco desempenho, pode estar perdendo novamente a oportunidade e Leão deverá revelar sua opção nos treinamentos previstos para esta segunda e terça-feira. Além dos dois atletas da posição, conta também com a possibilidade de escalar seu coringa Elano, mais recuado. Leão não gosta muito dessa alternativa, preferindo escalar Elano na meia, sua real função. Na lateral ou na meia, o jogador tem presença garantida no jogo contra o América. Ele e Robinho se desentenderam no intervado da partida contra o El Nacional e os dois foram punidos pelo treinador, que os substituiu. O incidente já está contornado e os dois jogadores voltaram a se entender novamente, como conta Robinho: "Já conversamos sobre o assunto e o Elano é meu amigo". O atacante revelou que a discussão não teve conotação pessoal: "Tudo foi para o bem da equipe e isso acontece no futebol".