Santos espera Vágner Love esta semana Só falta um sim do CSKA para Vágner Love reforçar o Santos. Hoje o presidente Marcelo Teixeira confirmou que as duas propostas apresentadas pelo clube estão sendo estudadas pelo time russo e a resposta é aguardada para as próximas horas. Estava prevista uma reunião de Teixeira com representantes do CSKA no domingo, mas o encontro não ocorreu. O dirigente santista continua otimista, revela que a única proposta oficial é a do Santos e garantiu que não irá entrar em leilão com o Corinthians para contratar o centroavante. Marcelo Teixeira entende que seu time está numa condição muito favorável. "Fizemos uma proposta para a compra em definitivo do atleta e esperávamos o representante do CSKA no domingo em Santos e acabou não acontecendo", disse o presidente, informando também que há outra proposta para o empréstimo de Vágner Love com o preço do passe fixado, a exemplo do que aconteceu com o lateral-esquerdo Kleber. Segundo Teixeira, o CSKA estaria discutindo apenas as propostas do Santos. "O CSKA está estudando as duas hipóteses e aguardamos a resposta para que possamos, de uma maneira ou de outra, contratar o atleta". Ele admite que é uma contratação muito difícil; "Sempre disse que era complicada por envolver altos valores e o Santos está com os pés no chão no intuito de fazer todos os investimentos para o reforço da equipe, mas não está omisso". A prioridade é a contratação do atacante, uma vez que Luís Alberto e Kleber foram contratados para resolver os problemas da zaga e da lateral-esquerda. Teixeira lembrou, porém, que o trabalho com as categorias de base prossegue e cita Geílson; "Não vamos cometer loucura simplesmente para dar satisfação a um possível marketing, pois isso pode ser feito com Vágner Love ou, num curto espaço de tempo, com o Geílson". As duas propostas apresentadas pelo Santos, de 10 milhões de euros para a contratação em definitivo e de 1 milhão de euros para o empréstimo por um ano, com preço do passe fixado são definitivas, nas palavras de Marcelo Teixeira. "Não iremos cometer loucuras", repetiu, para avisar que eventuais propostas de outros clubes não irão fazer com que o Santos melhore sua oferta. "O Santos não entrará em nenhum tipo de leilão e esperamos esta semana a resposta do CSKA". RICARDINHO - A notícia de que Ricardinho pode estar se transferindo para o Real Madrid foi estranhada em Santos por pessoas ligadas ao atleta. Eles argumentam que as inscrições na Espanha já estão fechadas. "Se ele sair, será no início do ano", disse o amigo, que lembrou que o nome do meia estava entre os que interessavam ao clube espanhol dois meses atrás.