Santos está à beira de um desmanche Nem mesmo a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo na Vila Belmiro - o que ainda é incerta - poderá impedir a possível debandada de alguns dos melhores jogadores do clube neste fim de ano. O Santos está perto de sofrer sua segunda reformulação em menos de doze meses, pois nesta mesma temporada o time negociou atletas importantes com equipes da Europa. Diego e Alex foram dois deles. O primeiro foi para o Porto por 8,5 milhões de euros (R$ 29,7 milhões), com 50% desse valor destinados ao Santos. O zagueiro Alex foi para o PSV Eindhoven por 5,5 milhões de euros (R$ 19,5 milhões). O time paulista também ficou com metade da cifra. Sem suas principais estrelas, a equipe andou derrapando e ainda se mostra sem forças para alcançar o líder Atlético-PR. Do atual elenco, pelo menos cinco jogadores estão esfregando as mãos e aguardando o acerto com times europeus. Robinho é o mais cobiçado. Seu empresário, Wagner Ribeiro, já disse que dificilmente ele permanecerá no País. Seu destino deverá ser mesmo o Real Madrid. O seqüestro de sua mãe, Marina, teria apressado a decisão de deixar a Vila e o Brasil. Mas o presidente santista, Marcelo Teixeira, garante sua permanência até junho. O meia Elano é o segundo santista na lista dos mais procurados por representantes de clubes estrangeiros, sobretudo da Espanha. Suas aparições na Seleção valorizaram seu futebol, aumentando o interesse dos compradores. Seu destino deve ser o Campeonato Espanhol. Já o zagueiro André Luís comenta abertamente notícias que dão conta do interesse do Benfica em contratá-lo. "Meu empresário está tratando disso. Ele me falou que tem alguma coisa nesse sentido para mim, mas agora quero pensar nas partidas finais do Santos no Brasileiro", diz. Mesmo com a chegada de Antônio Carlos e Ávalos, o beque se manteve como titular. Os desmanche santista deve ainda incluir Léo e Deivid. O lateral manteve regularidade nos últimos três anos e está disposto a tentar a sorte em outro lugar. Defende para amigos que chegou a hora de ganhar mais dinheiro. EXIGÊNCIA - O caso do atacante Deivid é mais diplomático. Ele está emprestado ao Santos até junho de 2005, mas o Bordeaux, da França, já teria manifestado sua disposição de recolocá-lo no elenco. Há quem diga na Vila que Deivid só brigaria para continuar no Santos caso Luxemburgo renovasse seu vínculo por mais seis meses. "Não quero pensar nisso agora. Em princípio, tenho contrato com o Santos até a metade do ano, mas temos de ver como isso vai ficar. Existe a possibilidade de voltar para a França", comentou. O segundo escalão do elenco também deverá sofrer baixas. Atletas de menor destaque do time estão dispostos a tentar a sorte em outras praças. O goleiro Júlio Sérgio é um deles. Testado várias vezes, nunca se firmou e não quer ficar mais, até para não carregar nas costas o incômodo rótulo de eterno reserva. Da mesma posição, Tapia dificilmente ficará na Vila. Além de amargar a reserva, ele não conta com o apoio da torcida. Ele e outros, como Zé Elias, Bóvio, Fabinho e Antônio Carlos, também estão atrelados ao futuro de Luxemburgo. Como foi o treinador quem pediu suas contratações, sua possível saída para o Corinthians ou mesmo para a Europa deverá decretar o fim de linha destes jogadores no Santos. O treinador faz mistério. "Tenho contrato com o Santos até dezembro", diz, admitindo não ter feito planejamento do time para 2005.