Santos está atrás dos gols de Dimba O Santos pode ter encontrado o homem certo para acabar com o problema da falta de gols: Dimba. O jogador retornou ao Brasil depois de seis meses no Catar e foi procurado nesta quarta-feira pelo presidente Marcelo Teixeira, que pretende contar até dezembro com o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. No Santos, a notícia é desmentida, mas a contratação poderá ser anunciada nas próximas horas. Os dirigentes do Al-Ittihad queriam conversar sobre um novo contrato só em setembro, razão que levou Dimba a retornar ao Brasil para disputar o Brasileiro. O Goiás tem a prioridade nessa contratação, mas dificilmente terá suporte financeiro para ficar com o atacante. Os santistas tentaram contratar Dimba no início do ano, mas a proposta feito pelo time do Catar tirou o Santos da parada. Como o time está sendo remontado por Vanderlei Luxemburgo, a chegada de Dimba pode suprir uma deficiência da equipe na conclusão a gol. Definição - O técnico Vanderlei Luxemburgo deve acabar com o mistério da escalação do time para o clássico de domingo contra o Corinthians no coletivo programado para esta quinta-feira. Na defesa, ele vai escolher entre Pereira e Leonardo o substituto de André Luís, que cumpre suspensão automática. No meio-de-campo, a marcação deverá ser feita por Ricardo Bóvio, contratado há três semanas e que substituirá Claiton, que deixou a Vila Belmiro na terça-feira. Nesta quarta-feira, os jogadores procuraram afastar a idéia de favoritismo, nascida nas três vitórias consecutivas e na má campanha do Corinthians. "Não existe isso e o time que não está bem sempre encontra uma motivação grande no clássico para se reabilitar", comentou o lateral-esquerdo Léo. Robinho está satisfeito com o crescimento que o time está tendo nas últimas partidas e espera repetir no clássico o mesmo desempenho. "Não há favoritismo. São duas grandes equipes que vão brigar muito pelos três pontos e nós vamos procurar fazer o que a gente sabe." Segundo Robinho, seu time não tem nada a ver com a má fase do Corinthians. "O Santos está subindo na tabela e crescendo a cada jogo e queremos vencer mais uma partida. Vamos respeitar o Corinthians, mas não vamos dar mole não." O atacante santista é um ídolo de Fabinho, o filho do goleiro Fábio Costa, e acha que vai frustrar o garoto no domingo. "Gosto muito do Fabinho, uma criança educada e que gosta de mim, mas vou procurar defender a equipe do Santos e o Fábio Costa a do Corinthians". Se Fabinho ficar triste com o gol que ele marcar em seu pai, não há o que fazer. "Espero deixá-lo triste, porque na minha profissão tenho de defender meu time, marcar os gols e procurar sempre a vitória". Mesmo com toda admiração que o garoto tem por Robinho, o atacante não se ilude. "Ele vai torcer pelo Fábio Costa."