Santos está contratando Odvan A diretoria do Santos está contratando o zagueiro Odvan, que deverá estar nesta segunda-feira em São Paulo para acertar os detalhes de seu contrato. Embora a notícia ainda seja negada pela comissão técnica do clube, o jogador confirmou que os entendimentos estão adiantados e que deverá defender o Santos no Torneio Rio-São Paulo.