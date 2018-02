Santos está de olho em Pino, da seleção colombiana sub-20 Uma mistura de Kaká e Nilmar. Foi essa a avaliação dos dirigentes do Santos para o meia Juan Pablo Pino, de 19 anos, destaque da Seleção sub-20 Colômbia, depois de assistir a um DVD de 20 minutos com imagens do jogador, que é tratado pelos torcedores com a alcunha de "El Mago" - a mesma dada ao chileno Valdivia, meia do Palmeiras. O Independiente Medellín, clube tem vínculo com o jogador, começou pedindo US$ 10 milhões (R$ 21,5 milhões) por 50% de seus direitos federativos do jogador, mas baixou a guarda e agora aceita negociar o atleta por US$ 2 milhões (R$ 4,3 milhões). Com isso, os dirigentes do Santos estão à procura de um empresário que se disponha a comprar a revelação e repassá-lo ao Santos. O Independiente Medellín não fez boa campanha nas duas etapas nos Torneios Clausura e Apertura, de 2006, e acabou fora da Copa Libertadores da América deste ano. Pino está disputando o Campeonato Sul-Americano do Paraguai pela Colômbia. A equipe dirigida pelo treinador Eduardo Lara lidera o Grupo B com seis pontos, mesma pontuação que o Uruguai - os colombianos estão à frente por causa dos critérios de desempate.