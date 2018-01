Santos está na final da Libertadores Os Meninos da Vila puseram o Santos de volta a uma final da Copa Libertadores, 40 anos depois da última decisão. Num jogo nervoso e perigoso, o time passou momentos de sufoco, viu a situação se complicar no primeiro tempo, mas conseguiu manter a tranqüilidade para vencer o Independiente de Medellín, na Colômbia, por 3 a 2. O empate já era suficiente, pois, no primeiro confronto, há duas semanas, os brasileiros haviam derrotado o rival por 1 a 0. O adversário pelo título sairá da partida entre América de Cali e Boca Juniors, nesta quinta-feira, em Cáli. Se o Boca tiver sucesso, a final será justamente a mesma de 1963, quando o Santos conquistou pela última vez o título continental. A disputa começa na semana que vem. ?Quem vier a gente vai atropelar?, afirmou o confiante goleiro Fábio Costa. O bom trabalho desses jovens atletas do Santos e do técnico Emerson Leão foi recompensado nesta quarta-feira. Nem a pressão dos mais de 50 mil torcedores conseguiu tirar a concentração dos santistas. Eles ?balançaram? um pouco quando, no início da partida, Moreno abriu o placar para a equipe da casa, aproveitando um contra-ataque. O resultado levaria a decisão para os pênaltis. Com a vantagem no placar, os colombianos ganharam moral e passaram a controlar o jogo. ?Estávamos confiantes, mas o primeiro gol nos deu um susto?, admitiu o meia Diego, que teve boa atuação. O time do técnico Emerson Leão, que pôs Ricardo Oliveira em campo desde o início, contou, porém, com a sorte dos vencedores, dos campeões. No momento mais delicado, Diego cobrou falta para o meio da área e a bola bateu no peito de Alex antes de entrar: 1 a 1. Tudo mudou, a partir daí, e a vaga ficou muito perto dos brasileiros. Principalmente depois que Fabiano ? entrou no lugar de Elano, machucado ? fez o segundo gol, no início da segunda etapa. O Independiente perdeu a calma e passou, desordenadamente, a buscar o ataque com chutões e cruzamentos na área. O único jogador lúcido ? e muito habilidoso ? do time era Molina, que fez excelente jogada e marcou o gol de empate, em falha de Fábio Costa, 10 minutos antes do fim. O lance provocou um certo pavor nos brasileiros, pois a multidão colombiana foi ao delírio e voltou a acreditar na vitória. Mas, num contra-ataque, o Santos garantiu o passaporte para a final, com Léo, o mesmo que fez o gol do título brasileiro contra o Corinthians, em dezembro. ?Foi uma bela festa, mas muito sofrida?, comemorou Leão. Robinho ainda não mostrou aquele futebol que lhe rendeu fama, Fábio Costa cometeu um erro que não lhe é comum e Ricardo Oliveira sentiu a falta de ritmo de jogo. Ficha Técnica: Independiente: González; Calle, Baloy e Perea; William Vásques (Carlos Alvarez), Restrepo, Jaramillo, Carlos Cortés e David Montoya (Serna); Moreno (Diego Alvarez) e Molina. Técnico: Víctor Luna. Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo (André Luís), Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Fabiano) e Diego; Robinho (Douglas) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Gols: Moreno aos 13 e Alex aos 36 minutos do primeiro tempo; Fabiano aos 16, Molina aos 35 e Léo aos 41 do segundo. Árbitro: Gilberto Hidalgo (PER). Cartão amarelo: Jaramillo e Fábio Costa. Local: Estádio Atanasio Girardot.