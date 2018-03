Santos está na semifinal da Libertadores Os últimos quatro jogos na Copa Libertadores da América o Santos apresentou o futebol espetáculo. Resultado: desperdiçou muitos gols e acabou empatando. E, algumas vezes, passando sufoco. Nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, trocou os dribles desconcertantes e as jogadas plásticas por seriedade e precaução. Com forte marcação e valorizando a posse da bola (ou jogando feio, como queiram), ganhou dos mexicanos do Cruz Azul por 1 a 0 e garantiu classificação para as semifinais da competição sul-americana. Aguarda o vencedor do confronto desta quinta-feira, entre Independiente de Medellín e Grêmio. O torcedor que lotou a Vila Belmiro, 20 mil ingressos foram vendidos, esperava por placar dilatado e show de seus meninos dourados, Robinho e Diego. Ainda mais após o gol do atacante logo aos 13 minutos após falha bisonha do goleiro Oscar Pérez e pelos constantes erros apresentados pelos zagueiros rivais ? a bola parecia queimar em seus pés. Não aconteceu. O meia esboçou algumas arrancadas, mas não obteve êxito na hora da conclusão. Robinho até deu a pedalada, seu drible favorito, mas apenas uma vez. Levou logo um esbarrão. Comedido e com medo de levar nova pancada, se retraiu. No segundo tempo, distante dos brucutus mexicanos, ainda deu passe de letra. Próximo, levou soco nas costas. Para não perder o craque, machucado, o técnico Emerson Leão o substituiu. O Santos soube administrar a vantagem e garantiu a vaga. Mas ficou evidente que as cobranças de Leão à diretoria, cobrando um atacante para a vaga de Ricardo Oliveira (artilheiro da competição com 9 gols, contundido), precisam ser atendidas com urgência. Willian, no primeiro tempo, e Douglas, no segundo, pouco produziram. Santos: Júlio Sérgio; Wellington, Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Nenê) e Diego; Robinho (Fabiano) e Willian (Douglas). Técnico: Emerson Leão. Cruz Azul: Pérez; Osório, Cabrera (Zepeda), Brown e Jimenez; Angeles (Gutierrez), Hernandez, Corona (Ledesma), Chitiva e Campos; Palencia. Técnico: Enrique Meza. Gol: Robinho aos 13 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Epifanio Gonzalez (Paraguai). Cartão amarelo: William, Campos, Cabrera, Diego, Zepeda e Júlio Sergio. Cartão vermelho: Brown. Local: Vila Belmiro.