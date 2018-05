Santos está perto de fechar com Dorival, diz presidente

O novo presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, afirmou nesta quarta-feira que está perto de fechar contrato com o técnico Dorival Júnior. Segundo o dirigente, faltam poucos detalhes para definir o acerto.

"Naturalmente ainda não temos legitimidade para assinar contrato com Dorival, mas o acerto está bem encaminhado", disse Luis Álvaro, que venceu as eleições de sábado, mas só tomará posse na próxima terça-feira, dia 15.

"Tivemos uma conversa durante a minha passagem pelo Rio e fiquei impressionado com Dorival. Ele é um treinador objetivo e sério, sem vedetismo. Além de vencedor. Em seis anos de carreira, Dorival ganhou sete títulos, perdendo apenas aquele em que Morais fez o gol [decisão do Campeonato Paulista de 2007, contra o São Caetano]", elogiou o novo presidente santista.

Por enquanto, Luis Álvaro prefere não acenar com grandes contratações. Ao contrário: promete baixar bem a folha do futebol, que é de R$ 3,5 milhões por mês. "É um valor muito alto e que não faz o menor sentido para um time que terminou em 12º. lugar no Campeonato Brasileiro. Na conversa com Dorival, fiquei sabendo que a folha do Vasco é de R$ 1,05 milhão. E olha que no elenco tem alguns jogadores caros, como o Carlos Alberto", finalizou.

Nesta quarta-feira, o novo presidente e o ex-dirigente, Marcelo Teixeira, definiram o início da transição no comando do clube. "Tentei falar com Marcelo no domingo e não consegui. Ele tentou falar comigo na segunda e, como eu estava no Rio, participando do Fórum Internacional do Futebol (Footecon), recebi a ligação e na hora não percebi que era dele. Hoje, nos falamos. Conversamos cordialmente e em nome dos interesses do Santos", contou Luis Álvaro.

Como Teixeira viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para acompanhar o Mundial Interclubes da Fifa, na condição de membro do comitê organizador da competição, o vice Norberto Moreira da Silva, e o presidente do Conselho Deliberativo, José da Costa Teixeira, representarão a diretoria no processo de transição.