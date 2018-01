Santos está perto de ?jogar a toalha? Ficou difícil, pra lá de complicado. A diferença de pontos que separa Cruzeiro e Santos, respectivamente o líder e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, é expressiva. Esse abismo mede, mais precisamente, 10 pontos. O técnico Emerson Leão, mesmo a 11 rodadas do final da competição, já não demonstra o otimismo de dias atrás, quando o assunto é alcançar a equipe mineira na tabela de classificação. Ele reconhece que a situação de seu time é delicada. Com 63 pontos, Leão vê o Cruzeiro, com 73, mais longe a cada rodada. Está quase jogando a toalha. "Nossa realidade é perigosa, temos de admitir", disse. Leão tem o discurso na ponta da língua para justificar o atual momento. "Pecamos nas horas mais impróprias, erramos e deixamos de somar pontos importantes, e ponto faz falta", prosseguiu. "Por isso, não estamos na liderança". Mas o técnico ainda mantém um fio de esperança. Apela para o brio de seus jogadores e elogia o elenco. "Somos um grupo de elite e podemos melhorar". Leão afirma que houve uma queda acentuada de rendimento na equipe santista, o que não aconteceu agora e sim há várias rodadas. "Precisamos dialogar, rever conceitos". O Santos acompanhou o Cruzeiro durante todo o Campeonato Brasileiro. Chegou a trocar de posição com os mineiros e ocupar a liderança por uma única rodada. Voltou à segunda posição e caiu de rendimento. Felizmente para os santistas, o São Paulo, que vinha bem atrás, desandou. O Coritiba faz excelente campanha e se aproximou, colocando em risco a segunda colocação. O Santos que se cuide. Seu próximo compromisso será diante do São Caetano, neste sábado no ABC. Se voltar a perder, terá definitivamente se complicado. Aí, a classificação para a Libertadores correrá riscos. A preocupação do técnico santista é fazer com que seus jogadores mantenham o otimismo. E fala que todo o jogador de futebol sonha em defender o clube, que o Santos tem um grupo forte e que o trabalho executado em Vila Belmiro é digno de destaque. Resta saber se os argumentos serão assimilados. O volante Paulo Almeida, que volta ao time nessa partida depois de um mês se recuperando de uma contusão na coxa esquerda, afirma que não é momento para desanimar. "O que está em jogo é a classificação para a Libertadores", lembra. Elano é mais prático. "Não temos de pensar no Cruzeiro, temos é que pensar em vencer os 11 jogos que nos restam". Se fosse só isso. Além de somar os 33 pontos, o Santos ainda teria de torcer para o Cruzeiro perder, pelo menos, três compromissos e empatar um. Isso, para ficar com igual número de pontos. Definitivamente, a coisa está complicada para Leão e seus atletas. Para o jogo deste sábado contra o São Caetano, Leão não poderá contar com o zagueiro André Luís, expulso quarta-feira. Preto deverá ocupar a vaga. Já Fabiano foi julgado e pegou dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Cruzeiro. Ele cumprirá o segundo e não atuará. O time será confirmado no treino da tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.