Santos está perto de Souza e acerta com Marquinhos

O empresário de Souza, Carlos Leite, está viajando e só vai resolver o possível acerto quando retornar. "É um assunto em andamento e prefiro não comentar", disse Jamelli, gerente de futebol santista. Se concretizada a negociação, o centroavante chegaria para ocupar o lugar de Kléber Pereira, que deixa o clube no próximo dia 31.

ASSINADO - Jamelli saiu de Curitiba na quarta-feira à noite com um contrato assinado por Marquinhos. O meia se comprometeu a ficar no Santos por três temporadas, com reajustes anuais de salário. "Acertamos todos os detalhes e o acordo foi assinado", disse o gerente.

O longo tempo de vínculo, a possibilidade de voltar a trabalhar com Dorival Júnior e vestir a camisa 10 do Santos foram as armas usadas pelo clube para conseguir a contratação do jogador, que também despertou interesse de Palmeiras, Flamengo e Al Arabi Sport Club, do Catar.