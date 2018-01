Santos está pronto, diz Paulo Almeida O Santos busca reforços, mas o capitão Paulo Almeida confia no grupo de jogadores para as duas competições que o time tem no primeiro semestre, o Paulista e a Libertadores da América. "Se os meninos que estão aí conseguirem manter o mesmo ritmo, o Santos vai continuar da mesma forma, com o mesmo espírito para chegar às duas decisões desses campeonatos que são muito importantes para todos nós". Paulo Ameida cita Canindé e Adiel para o lugar de Robert, para substituir Alberto, há Douglas e William e o Michel para a vaga deixada por Maurinho. "Todos já provaram que são bons jogadores e, se tiverem uma oportunidade, vão ajudar bastante e têm tudo para crescer com a gente". O volante entende também que há bons atletas no time de juniores que está disputando a Copa São Paulo. Mas a vontade de Paulo Almeida não é a mesma do técnico Leão, que exige a contratação de um atacante experiente para substituir Alberto, que foi para a Rússia. E a diretoria vem trabalhando nesse sentido, escondendo o nome dos jogadores que estão sendo negociados. Hoje, a informação era de que o matador para a próxima temporada está vindo da Europa, dentro do perfil traçado pelo treinador: um atleta de qualidade, que esteja procurando um time para se firmar. Esse pretendido não se adaptou ao futebol europeu e está com muita vontade de voltar ao Brasil. Já em relação aos contratos de Léo e Fábio Costa, a informação é de que as negociações evoluíram bastante, faltando pequenos detalhes para a assinatura dos novos compromissos, o que pode ocorrer ainda esta semana. No caso do lateral, o clube está tentando manter o jogador durante o contrato, para evitar que se transfira para outro time no meio de uma competição. Por isso, estaria exingindo multa contratual de R$ 20 milhões para uma transferência para outra equipe brasileira ou participação na venda para o exterior. Hoje, o Santos iniciou a pré-temporada em Jarinu, onde permanecerá até o dia 24, estréia do time no Paulista, contra o Santo André.