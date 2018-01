Santos está pronto para tudo, diz Leão Os Meninos da Vila pretendem nesta quarta-feira colocar mais uma estrela na história do Santos: vencer a Taça Libertadores da América, um título que o clube não conquista há 40 anos. O técnico Emerson Leão diz que o time "está pronto" para enfrentar o Boca Juniors, às 21h40 de Brasília, no temível Estádio La Bombonera. Se depender do entusiasmo da torcida da equipe argentina, o Santos terá de mostrar maturidade e muita calma para sair de Buenos Aires com um resultado favorável. Milhares de torcedores do Boca aglomeraram-se ontem nas bilheterias para comprar os últimos 12 mil ingressos disponíveis apenas para sócios do clube ao preço de R$ 10,30. A fila atingiu cerca de 600 metros. Os 57 mil ingressos foram vendidos. Há algumas horas do jogo mais importante de suas carreiras, os jovens atletas santistas embarcaram ontem à tarde no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Alguns tensos... "Ufa, tem hora que, só de pensar na partida, dá um frio na barriga, mas ainda bem que logo passa", disse o meia Renato. Outros estavam alegres, ou, pelo menos, disfarçando bem a ansiedade. Robinho, para não fugir a seu estilo, falou que violência e catimba nunca o intimidaram. "Vou jogar do meu jeito, como sempre fiz", garantiu entre um e outro autógrafo. A pressão dos argentinos, no estádio deles, não mete medo? "Sempre foi meu sonho jogar no La Bombonera. Estou achando é bom o jogo ser lá", disse Robinho. "Vamos explorar ao máximo os contra-ataques e, numa dessas, sobra para mim e eu ponho para dentro. De repente, sobra até uma pedalada pros argentinos", brincou. "É um jogo para se jogar com muita seriedade", advertiu o meia Fabiano, substituto de Elano, que ficou em Santos fazendo tratamento no joelho direito. "Nunca joguei no La Bombonera, mas acho que pressão nenhuma pode nos prejudicar." O atacante Ricardo Oliveira deu a real dimensão do confronto. "É uma partida que todo atleta sonha disputar um dia. Eu estou muito ansioso e quero muito marcar um gol. Vai ser, com certeza, o gol mais importante da minha vida." O meia Diego resumiu bem o espírito que motivava a viagem de ontem. "Cada um de nós sabe da nossa responsabilidade. Sabemos que vamos deixar milhões de pessoas torcendo aqui no Brasil. Vamos fazer o máximo para não decepcionar essa torcida. Mais que qualquer santista, a gente quer muito esse título", disse o meia, que descartou veementemente a possibilidade de deixar a equipe santista. "Depois da Libertadores, ainda quero ser campeão do mundo e ficar nesse time por muito tempo." Os santistas estão na Argentina "prontos para tudo", segundo as palavras do técnico Leão. Para fugir da pressão dos torcedores antes do jogo, a delegação do Santos se hospedou num hotel afastado do centro, na região metropolitana de Buenos Aires. A expectativa é a de ficar o menor tempo possível na capital argentina.