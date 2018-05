Santos está próximo de acerto com o zagueiro Durval

Depois de antecipar que não permanecerá com Fabão, o Santos está bem próximo de anunciar o zagueiro Durval como reforço para a próxima temporada. Segundo afirmou nesta segunda-feira o empresário do jogador, Luís Gustavo, falta pouco para fechar com o atleta do Sport.

"Falei com o Jamelli [gerente de futebol] e estamos alinhavando um acordo. Falta muito pouco para o jogador ser confirmado no Santos", assegurou Luís Gustavo.

A intenção declarada do novo treinador da equipe, Dorival Júnior, é ter uma dupla de zaga formada por Durval e Edu Dracena. Gerente de futebol da equipe, Jamelli despistou. "É um excelente jogador, mas nossa política é apenas confirmar uma negociação quando ela estiver concluída".

Outro reforço pode ser anunciado nesta terça-feira, quando a Target Sports formalizará proposta para comprar o colombiano Macnelly Torres, do Colo Colo, do Chile. De acordo com o empresário Ricardo Mendes, o próprio jogador está interessado na transação.

"Macnelly quer jogar no Santos para crescer na carreira. Já falamos com ele sobre isso", explicou. Se confirmada a negociação, o meia deve ser emprestado ao Santos por dois anos.