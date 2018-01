Santos estende contrato com patrocinador até dezembro de 2018

Dois meses após acertar patrocínio master com a Caixa Econômica Federal, o Santos renovou nesta sexta-feira o vínculo com o Grupo Algar, que seguirá como um dos patrocinadores do time paulista até dezembro de 2018.

Pelo acordo, o grupo continuará estampando a barra traseira da camisa e no top central (próximo da gola da camisa) do uniforme do time. Além disso, o patrocinador vai batizar a sala de imprensa e exibir suas marcas em outras estruturas do clube. As partes não revelaram os valores envolvidos no acordo.

Agora o Santos se concentra nas negociações com a Caixa. O banco desembolsou R$ 2 milhões para estampar sua marca no centro da camisa do time desde outubro até o fim do Brasileirão. O clube tenta renovar o vínculo para toda a temporada 2017. A expectativa é que, se confirmado o acordo, o Santos receba R$ 17 milhões por ano.