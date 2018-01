Santos estréia com empate no ABC O Santos conquistou no mês passado o título de campeão brasileiro sobre o Corinthians tendo como principal força o talento de seus jovens atacantes Diego e Robinho. Neste sábado, o time de Emerson Leão provou, de certa forma, do próprio veneno. Sofreu gol de um atacante junior no segundo tempo e acabou empatando por 2 a 2 com o Santo André, no ABC, na estréia do Campeonato Paulista. O centroavante Nunes teve um dia glorioso. Pela manhã fez o gol de pênalti que deu o título da Copa São Paulo de Futebol Juniores ao Santo André, no Pacaembu. Horas depois o mesmo jogador foi o autor do gol de empate da equipe principal sobre o atual campeão brasileiro, garantindo ao seu time um ótimo resultado na abertura do estadual. Mas o jogador não foi o único a brilhar na partida. O também atacante Ricardo Oliveira provou que valeu a pena a briga judicial com a Portuguesa comprada pelo Santos para contar com seu futebol. O jogador deixou a sua marca já no começo do jogo: sofreu pênalti aos 7 minutos e fez o primeiro gol do Campeonato Paulista com cobrança no canto esquerdo, enganando o goleiro Júlio César. O Santo André não se intimidou com a vantagem do adversário e, na tentativa de chegar ao empate, deixou a disputa equilibrada. A equipe do ABC bem que tentou, mas o time do técnico Emerson Leão terminou o primeiro tempo em vantagem. Com o início do segundo tempo, o Santo André se mostrou mais organizado e, aos 4 minutos, Edvaldo recebeu de Romerito, chutou forte sem chance de defesa para Fábio Costa. A alegria da torcida do ABC, porém, durou pouco. Dois minutos depois o Santos têm cobrança de falta a seu favor, gerando bate-rebate na área. A bola sobra para Robinho que, antes da bola chegar ao chão, alça para Elano na área. O jogador cabeceou e colocou novamente o Santos em vantagem. O time do ABC não se entregou, mas sofreu perigo. Em jogada de contra-ataque, Ricardo Oliveira quase marca. Júlio César espalma o chute do atacante. Precisando melhorar sua situação ? o Paulista deste ano é uma competição curta na qual nem empate em casa é considerado bom resultado ? o técnico Luiz Carlos Ferreira ousou. Colocou o atacante Nunes, que pela manhã havia disputado a final da Copa São Paulo de Juniores. O jovem centroavante provou que estava mesmo no seu dia. Após cobrança de falta, Fábio Costa rebate e a bola sobra para o jogador, que não desperdiça, salvando o Santo André de uma derrota em casa no Paulista. Os bastidores do jogo foram tão agitados quanto a partida. Na briga entre SBT e Rede Globo pela transmissão, a partida chegou a ter o início do segundo tempo atrasado por ordem da Federação Paulista de Futebol (FPF). Ficha Técnica: Santo André: Júlio Cesar; Dedimar (Edvaldo), Silvio Criciúma, Diego (Nunes) e Marcão; Sergio Soares (Alexandre), Ramalho, Ailton e Perdigão; Wesley Brasília e Romerito. Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Santos: Fábio Costa; Elano, Alex, Preto, Pereira e Léo; Paulo Almeida, Renato e Diego (Adiel); Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Gols: Ricardo Oliveira (pênalti) aos 7 minutos do primeiro tempo; Edvaldo aos 4, Elano aos 6 e Nunes aos 33 do segundo. Árbitro: Tadeu Bosco da Cruz. Cartão amarelo: Marcão, Dedimar, Elano e Paulo Almeida. Renda: Não fornecida. Público: Não fornecido. Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.