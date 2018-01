Santos estréia com vitória na Copa SP O Santos confirmou seu favoritismo e venceu o Madureira por 3 a 0, neste sábado à noite, na rodada de estréia da Copa São Paulo de Juniores. O jogo foi realizado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e deixou os santistas na liderança do grupo A, ao lado do Gama, que venceu o Joseense por 1 a 0 na partida anterior. Apesar do placar folgado, o jogo não foi tão fácil para o Santos. O Madureira surpreendeu pela boa técnica de seus jogadores, mas faltou pontaria nas finalizações. O Santos abriu o placar aos 19 minutos, com Diego cobrando pênalti. Na etapa final, o time carioca tentou se recuperar, mas logo sofreu o segundo, marcado pelo zagueiro Domingos, aos 14, desviando de cabeça a cobrança de escanteio. O terceiro gol foi anotado por Luizinho, aos 20 minutos, num chute forte de fora da grande área. A bola ainda ganhou velocidade ao tocar no gramado molhado e não deu chances ao goleiro do Madureira. Na segunda rodada, terça-feira, às 14 horas, o Joseense pega o Madureira, enquanto o Gama enfrenta o Santos, às 16 horas. Outros jogos - Também neste sábado, pelo grupo F da Copa São Paulo, o Barueri goleou o Paysandu por 5 a 1 e o Flamengo derrotou o Santa Cruz por 1 a 0.