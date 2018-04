Santos estreia com vitória sobre Rio Branco por 4 a 0

Os garotos do Santos deram show no Pacaembu na estreia no Campeonato Paulista. Com facilidade, o clube bateu o Rio Branco por 4 a 0, e terminou a primeira rodada na segunda colocação. A partida teve mando de campo do time de Americana, que decidiu realizar o duelo em São Paulo para arrecadar mais dinheiro com bilheteria.

A partida marcou a estreia oficial do técnico Dorival Júnior, além dos zagueiros Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar. O ataque foi formado pelos garotos André e Neymar no primeiro tempo, e a armação no meio-campo ficou com Paulo Henrique Lima e Wesley. O veterano Giovanni, de 37 anos, só entrou na etapa final.

O Santos não teve problemas para encontrar o primeiro gol. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, Paulo Henrique acertou uma bomba de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Cristiano - o gol início deu mais confiança para os jovens, que acabaram com a defesa do Rio Branco com um rápido toque de bola.

O segundo gol chegou ainda na etapa inicial. Aos 19 minutos, André tocou pela direita para Paulo Henrique. O meia avançou

Rio Branco 0 Cristiano; Marcos Tamandaré, Kléber , Vinicius e Márcio Goiano (Marinho); Everton , Márcio Passos, Felipe (Alex Mineiro) e Flávio; Romarinho (Ricardinho) e Anselmo Técnico: Ademir Fonseca Santos 4 Felipe; Gerge Lucas, Bruno Rodrigo, Bruno Aguiar e Pará (Mádson); Rodrigo Mancha, Roberto Brum (Breitner), Wesley e Paulo Henrique Lima ; André (Giovanni) e Neymar Técnico: Dorival Júnior Gols: Paulo Henrique Lima, aos 2, e Neymar, aos 19 minutos do 1.º tempo; Paulo Henrique Lima, aos 20, e Neymar, aos 46 minutos do 2.º tempo Árbitro: Marcelo Rogério Renda: 13.448 pessoas no total Público: R$ 329.350,00 Estádio: Pacaembu, em São Paulo

na área e tocou para trás para Neymar. O jovem chutou forte e colocou a bola no ângulo esquerdo do goleiro do Rio Branco.

Além da vantagem de dois gols, o Santos foi beneficiado pela expulsão do zagueiro Kléber no começo do segundo tempo. Com isso, Dorival Júnior decidiu colocar Giovanni aos 15 minutos. A torcida santista se empolgou com a entrada do "Messias" e passou a gritar "Giovanni vem aí e o bicho vai pegar."

Os santitas não se decepcionaram. Aos 20 minutos, Giovanni girou o corpo e levou a marcação. Com um belo passe, ele encontrou Paulo Henrique na área. O meia dominou, passou por um zagueiro e soltou a bomba para o fundo das redes - com dois gols, Paulo Henrique foi o melhor homem em campo.

O Santos fechou a goleada com uma pintura. Aos 46 minutos, Neymar fez bela jogada individual e cruzou para a área. A bola ganhou uma curva espetacular e entrou no gol. "Eu joguei a bola na área e ela acabou entrando. Eu iria cruzar no Giovanni, mas felizmente fiz meu segundo gol", explicou o atacante.

Empolgado pela vitória, o Santos agora voltará a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar a Ponte Preta na Vila Belmiro. O time de Campinas empatou em sua estreia contra o Santo André por 1 a 1.