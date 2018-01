Santos estréia em casa no Brasileiro 2005 A tabela do Campeonato Brasileiro de 2005, que começa no dia 23 de abril, com 22 clubes, foi divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E já na primeira rodada, dois clubes paulistas duelam: São Caetano x Palmeiras. O Santos, atual campeão brasileiro, estréia em casa contra o Paysandu. O Corinthians, com seu elenco milionário, receberá o Juventude, enquanto o São Paulo vai ao Rio, atuar contra o Fluminense, e a Ponte Preta vai ao Paraná enfrentar o vice-campeão de 2004, o Atlético-PR. Os demais jogos são: Flamengo x Cruzeiro, Brasiliense x Vasco, Internacional x Botafogo, Atlético MG x Figueirense, Paraná x Goiás e Fortaleza x Coritiba. O primeiro clássico paulista ocorre na terceira rodada, dia 8 de maio, entre Corinthians e São Paulo. No Rio, a atração será Vasco e Botafogo. Neste dia, o campeão e o vice-campeão Brasileiro de 2004, Santos e Atlético-PR, jogam em São Paulo. A previsão é a de que o Nacional de 2005 termine no dia 4 de dezembro, após 42 rodadas.