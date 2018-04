Santos estreia na Copa do Brasil contra o Flamengo-PI

Dos principais titulares santistas, o único ausente no jogo será Arouca, que se recupera de lesão na coxa direita. O outro desfalque será no banco de reservas porque o técnico Muricy Ramalho ainda está sob cuidados médicos e proibido de viajar por causa da crise de diverticulite que sofreu na sexta passada. Tata será o encarregado de orientar o time.

"Do mesmo jeito que nos doamos pelo Muricy vamos nos doar pelo Tata", prometeu Neymar. "É uma coisa nova, mas o respeito é o mesmo. É a primeira vez para todos, então vamos ver o que vai acontecer", acrescentou o atacante. Como os companheiros, Neymar se sente incomodado com cobranças para que o Santos volte a jogar como em 2010 e 2011, porém diz que não é possível dar show e agradar sempre. "O que mais importa é dar a volta olímpica no fim das competições".

O time que vai dar o primeiro passo na Copa do Brasil dificilmente será o que sairá na fotografia como campeão se o título for conquistado porque a competição mudou e será disputada até 27 de novembro. Uma das possibilidades é o Santos se enfraquecer com a saída de alguns jogadores, inclusive Neymar, na janela de transferências no meio do ano. Outra alteração é que ser campeão da Copa do Brasil tornou-se bem mais difícil porque os clubes que jogam a Libertadores, à exceção do São Paulo, entram no torneio a partir das oitavas de final.

Embora tenha chegado há pouco tempo ao clube, Montillo assimilou o discurso crítico de Muricy Ramalho contra o calendário brasileiro e considera fundamental a vitória por dois ou mais gols de diferença para eliminar a partida de volta, na próxima quarta, na Vila Belmiro. "É bom que isso aconteça para que o time tenha uma semana livre para treinar. O problema é que o Flamengo deve se concentrar na defesa e marcar forte. Vamos precisar de paciência e jogar com a bola no chão para chegarmos à vitória", recomendou o meia argentino.

O Flamengo-PI disputa a Copa do Brasil pela 23.ª vez. Seu principal jogador é o veterano meia Lúcio (ex-Goiás, Flamengo e Santos, entre outros) e se conseguir perder por diferença mínima ou empatar ou ganhar no jogo desta quarta, já vai se dar por satisfeito porque garantirá a viagem para Santos na próxima semana para enfrentar Neymar e companhia na Vila Belmiro.