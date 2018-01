Santos faz sua estreia na temporada na 'segunda casa', o Pacaembu

O Santos começa neste domingo a se ambientar à casa onde deve atuar em cerca de metade dos jogos do ano. O time recebe o Ituano, às 19h30, pelo Campeonato Paulista, no estádio do Pacaembu, local indicado pelo clube da Vila Belmiro para receber boa parte dos compromissos que terá nesta temporada.

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

O novo presidente santista, José Carlos Peres, disse durante a campanha, no ano passado, ter o plano de levar mais jogos para o estádio paulistano, inclusive partidas pela Copa Libertadores. O intuito é desfrutar da maior capacidade do Pacaembu para ter mais renda.

Para o primeiro jogo de 2018 na sua segunda casa, o Santos terá mudanças em comparação à equipe que na quinta-feira derrotou a Ponte Preta, em Campinas, por 2 a 1. O zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Bruno Henrique se machucaram e só voltam ao time na rodada seguinte, contra o Palmeiras. O atacante, aliás, recebeu sondagem do Cruzeiro, mas deve continuar no Santos. O volante Yuri também está fora, com fratura no pé direito.

Apesar dessas baixas, o técnico Jair Ventura conta com o retorno do volante Renato, que foi poupado na quinta-feira e deve retornar ao time. Um dos três participantes da competição que ainda está invicto, o Ituano espera evitar uma derrota e deve confiar na manutenção da equipe que empatou com o Santo André.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ITUANO

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Caju; Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Arthur Gomes, Copete e Rodrigão. Técnico: Jair Ventura.

ITUANO: Vagner; Igor Vinícius, Ricardo Silva, Léo e Raul; Baralhas, Corrêa e Guilherme; Claudinho, Ronaldo e Sidnei Sciola. Técnico: Vinícius Bergantin.

Juiz: Vinícius Furlan

Local: Pacaembu

Horário: 19h30

Na TV: SporTV