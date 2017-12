Santos estuda trocas com o Palmeiras O presidente Marcelo Teixeira está negociando diretamente com Mustafá Contursi, o presidente palmeirense, a troca de Robert e Rubens Cardoso por Sérgio e Galeano. Os jogadores seriam emprestados até o final do ano e, da parte santistas, dois problemas estariam resolvidos: a substituição de Fábio Costa, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, por Sérgio e a contratação de Galeano para liderar a equipe dentro de campo. Leão admite as negociações, não esconde o interesse por Sérgio, mas não revela outros jogadores que estão sendo envolvidos. Fora isso, o Santos está contratando o goleiro Gustavo, do Rio Branco de Americana. Quanto à possibilidade de Romário jogar pelo Santos, o treinador disse: "nunca ouvi falar". Explicou que o trabalho desenvolvido é em cima de uma realidade santista, o que significa salários bem mais baixos que Romário recebe, mas não fechou portas: "se houver um patrocinador que nos ofereça o Romário, será bem-vindo". Léo, por outro lado, acredita que seu novo contrato será assinado na segunda-feira. Hoje, ele rediscutiu as cláusulas, já que sua advogada vetou três delas. "Conversei com o Ilton José da Costa e elas foram retiradas; agora é só assinar".