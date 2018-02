Santos: Evando não tira pés do chão Até o gol decisivo marcado no jogo contra o São Caetano, Evando era um daqueles jogadores raramente convocados para entrevista. Mas, nesta segunda-feira foi tudo diferente. Participou de um jogo-treino contra o baiano Barreiras, marcou dois gols e deu o passe para mais um na vitória dos santistas por 5 a 1. Tudo isso observado de perto pelos jornalistas. E depois concedeu sua maior entrevista coletiva desde que chegou ao Santos, para quatro canais de televisão, várias rádios e jornais. Se era novidade para Evando, ele não deixou transparecer isso. Com 27 anos, jogou no espanhol Villa Real e nos portugueses Vitória de Guimarães e Estrela de Amadora, intercalando com atuações por times brasileiros como Goiás e Avai. Revelado pelo Vitória da Bahia, jogou dois anos na seleção sub-20 que tinha atletas como Alex, Paulo César, Athirson e outros, fazendo dupla de ataque com Adaílton. Foi jogando nessa seleção que o Valência descobriu Evando. Ele tinha 19 anos e foi imediatamente emprestado ao Villa Real para se ambientar ao futebol europeu. Dali foi para o Vitória de Guimarães, que acabou comprando seus direitos federativos em definitivo. Liberado no ano passado, Evando foi contratado pelo Avaí e chegou mês passado na Vila Belmiro, com um contrato até dezembro. Experiente, não deixou que o gol decisivo subisse à sua cabeça. "Os atacantes que estão no banco têm de estar prontos para entrar e isso acontece comigo, com o William, com o Douglas e com todos". Recordar - O gol bonito, depois de uma bela matada de bola? "Foi uma bola muito bem passada pelo Ricardinho", comentou. "Nós, atacantes, temos uma fração de segundos para realizar a jogada e, nesse lance, fui feliz: dominei e marquei o gol". Foi um dos momentos mais felizes de sua carreira, mas ele segurou suas emoções e só ligou para sua mulher, Karina, para falar sobre o jogo que ela tinha visto pela televisão. Depois, começou a receber ligações de amigos e familiares. Foi só. Nesta segunda-feira ele não saiu às ruas, mas mesmo se tivesse feito, dificilmente seria reconhecido pelos torcedores, que começaram a prestar a atenção em seu futebol só no domingo, na hora do gol que salvou o time de mais um empate que complicaria muito a situação no Paulista. Evando tem a consciência de que, mesmo sendo tão importante esse gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo, ainda é pouco para levá-lo Pa conquista da camisa de titular. Afinal, o Santos tem Robinho, Deivid e Basílio como titulares. "Fazer parte de um grupo desses já é uma grande coisa para mim", disse o atacante. Apoio - O que lhe dá tranqüilidade é a mensagem que Oswaldo de Oliveira sempre passa a seus jogadores: o Santos terá muitos jogos este ano e todos terão oportunidade de atuar. "É uma conquista que tem de ser feita passo a passo, pois tudo tem seu tempo certo", disse ele. E Evando se mostra um jogador bem pouco ansioso. "É muito cedo, estou apenas começando o meu trabalho no Santos e espero conseguir marcar muitos gols e realizar um bom serviço". Evando tem tudo para se dar bem no Santos. Ele tem características bem parecidas com os outros atacantes. "Gosto de me movimentar bastante, mas também sei ficar na área quando precisa", comentou. Está pronto para desenvolver dentro de campo o papel que o técnico Oswaldo de Oliveira determinar, pois sabe que está vivendo um grande momento de sua carreira e começando a ficar conhecido do torcedor brasileiro, o que não havia conseguido por ter jogado muito tempo na Europa. O atacante é casado e tem um filho, Gabriel, de 4 anos, que nasceu em Portugal. Ele ainda não torce para nenhum time, mas Evando acha que ele acabará sendo santista. E o erre que falta em seu nome? "É, parece que foi engolido, mas é assim mesmo, Evando sem o erre. É diferente, meu pai escolheu assim e não me disse o motivo, mas não tem problema e já estou acostumado". Tanto que, quando faz busca sobre notícias publicadas, usa sempre as duas alternativas. "O pessoal confunde muito", comentou, sem reclamar.