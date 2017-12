Santos evita contato com Cabralzinho A diretoria do Santos diz que a prioridade para a próxima temporada é a definição do técnico, mas novos contatos com Cabralzinho estão sendo evitados desde a semana passada. O treinador tem contrato com o clube até o final do mês e, até lá, os dirigentes irão tentar a contratação de outro profissional para o cargo, sendo que o nome de Oswaldo de Oliveira é o que tem a preferência dos santistas. Essa indefinição começa a incomodar Cabralzinho. Na semana passada, ele ficou horas na Vila Belmiro esperando para ser recebido pelo presidente Marcelo Teixeira. Num determinado momento, foi levado para uma sala nos fundos para possibilitar a saída do presidente. Na seqüência, o treinador recebeu o pedido de desculpas: Teixeira tinha sido chamado para atender a um compromisso de emergência. Os dirigentes santistas não confirmam a permanência nem a saída de Cabralzinho. Essa tática já havia sido empregada no meio deste ano, quando Geninho passou por situação parecida e acabou permanecendo no cargo. Com isso, eles podem conversar livremente com outros técnicos, mantendo o atual treinador na expectativa. Caso as negociações não dêem certo, renovam o contrato com Cabralzinho.