Santos evita euforismo contra Santista O Santos venceu as três partidas que disputou até aqui, enquanto a Portuguesa Santista ainda não venceu no Paulista. Esse fato, na opinião do técnico Oswaldo de Oliveira, não deve pesar na partida deste domingo e ele exigiu respeito ao time vizinho. "Não tem essa de vantagem, pois precisamos é ganhar o jogo", comentou o treinador, que já dirigiu vários atletas que estão na lusinha. "Vai ser difícil, pois eles têm bons jogadores". Oswaldo exige respeito, mas quer a vitória, até mesmo porque dentro de duas semanas começa a Libertadores e ele quer ver seu time até lá livrando alguma vantagem sobre os adversários. "Deslanchar é bom em qualquer situação, mesmo que não tivesse a Libertadores", disse, explicando que "o objetivo do Santos é vencer as partidas e conseguir uma distância considerável dos adversários que persistem em nos acompanhar". Mesmo o jogo de hoje sendo pelo Paulista, Oswaldo não esquece a Libertadores. "Esse torneio tem um peso muito grande e é muito diferente, especialmente para o Santos que será o único time a disputar dois jogos em grandes altitudes e a arbitragem fala espanhol". Clássico - Para o chamado Clássico das Praias, que envolve os dois principais times da cidade, Oswaldo de Oliveira mais uma vez vai ter de improvisar Luís Augusto na lateral-esquerda, já que os dois jogadores da posição - Léo e Giba - estão contundidos. O técnico poderia escalar o volante Zé Elias na posição, mas ele também está machucado. Fábio Baiano também tem posição garantida no meio-de-campo santista, formando a dupla de volantes com Fabinho. Oswaldo de Oliveira está muito satisfeito com o desempenho desses dois jogadores e destacou a função de Fabinho no time, que nem sempre aparece aos olhos do torcedor. "Ele executa a tarefa que dá mais trabalho, corre muito, tem de estar sempre atento e nem sempre seu esforço é visto". Quanto a Fábio Baiano, recém-contratado pelo Santos, o treinador destacou que ele já entrou duas partidas como titular e tem se saído muito bem, principalmente no jogo de quinta-feira contra o Mogi, em que ele deu o passe certeiro para Deivid marcar e ainda marcou o seu. No ataque, Robinho e Deivid começam jogando e, havendo necessidade, poderá contar com Douglas, que entrou no final do jogo de quinta e marcou dois gols. Jogador muito rápido, pode fazer o mesmo papel que o Santos reserva para Basílio (contundido) no segundo tempo das partidas, surpreendendo os adversários já cansados ao chegar velozmente à área.