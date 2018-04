Santos exibe inconformidade com derrota no fim e promete aprender lição

O Santos não teve grande atuação no duelo com o Bahia, neste sábado, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas a definição da derrota no último lance do jogo incomodou a todos. Após ver o time ser vazado aos 49 minutos da etapa final por Junior Brumado, o zagueiro Lucas Veríssimo destacou que o lance precisará servir como lição para a sequência da temporada.

"É um lance que não pode acontecer. Nossa equipe vinha bem na partida, precisávamos ter matado quando tivemos as chances. Vamos corrigir isso para o restante da temporada", prometeu o defensor em entrevista ao Premiere.

O técnico Jair Ventura também lamentou o lance e lembrou que a derrota poderá trazer um efeito psicológico ruim para o time no Brasileirão. Afinal, o duelo com o Vasco, válido pela terceira rodada, foi adiado para 16 de julho. Assim, o Santos poderá despencar na tabela de classificação nas próximas semanas, mesmo que tenha estreado no torneio com vitória sobre o Ceará.

"No último lance, um escanteio rasteiro, a bola quica, desvia e a gente sofre o gol. Estamos muito tristes com a derrota, queremos sempre brigar na parte de cima e, como o nosso próximo jogo foi adiado, provavelmente a gente não vai ficar entre os primeiros. Queríamos ter uma gordura", disse o treinador.

Após o revés na Bahia, o Santos voltará a jogar na terça-feira, quando vai receber o Estudiantes, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Grupo F. O próximo compromisso do time no Brasileirão será em 6 de maio. Nessa data, o time vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre, pelas quarta rodada.