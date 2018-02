Santos: expectativa pela convocação Depois de perder Alex, Paulo Almeida e Renato, três jogadores importantes, o Santos pode ceder alguns atletas para a seleção brasileira que irá disputar a Copa América e hoje o grupo vivia a expectativa da convocação. Vanderlei Luxemburgo tem conversado bastante com o elenco sobre o caminho para chegar ao selecionado, servindo essa meta de motivação. Diego foi um dos jogadores com quem Luxemburgo conversou bastante. "Tenho em mente a seleção brasileira e desde que saí de lá tenho trabalhado para voltar, tenho feito todo o sacrifício e creio que uma hora ou outra voltarei", disse o meia. Para ele, "toda equipe tem que trabalhar com esse pensamento, pois o Santos estando bem todo mundo estará feliz". A conversa entre Luxemburgo e Diego foi boa. "Nosso pensamento se encontrou", disse o meia. O treinador passou a ele que "tudo na vida tem uma fase e a nossa fase agora é de seleção brasileira, voltar ao trabalho para títulos no Santos e nas convocações, pois deixamos de ser moleques. Agora somos homens, e temos que continuar sendo cobrados como homens, como sempre fomos". A convocação da seleção, para Diego, sempre gera uma expectativa para a carreira dos jogadores. "Estou nessa expectativa, não vou mentir e se tiver oportunidade, vou ficar muito feliz, pois vou ter o sentimento de alcançar o objetivo, mesmo que seja momentaneamente". Mas ele já está preparado para o caso de não ser chamado. "Se ficar no Santos, vou estar muito feliz até porque o trabalho está sendo muito bem direcionado e nós teremos um ano vitorioso". Luxemburgo também já trabalha com a possibilidade de ceder jogadores para a seleção que disputará a Copa América. "Você começa a ter uma grande equipe quando os jogadores são convocados pela seleção brasileira, qualquer que seja a categoria, pois mostra a qualidade". Para o treinador, depois do Pré-olímpico Robinho e Diego "ficaram mais taxados como meninos do que como atletas profissional de futebol. Conversei com eles para direcioná-los. Eles têm de brigar por uma vaga da seleção brasileira objetivando a copa do mundo e jogador de futebol que deixar de projetar isso tem de parar". O treinador santista entende que Robinho e Diego têm qualidade para lutar pela convocação. "Só se busca a seleção pela conduta profissional, com responsabilidade, com a carreira direcionada". Luxemburgo vê diferença em Diego desde que ele retornou à Vila Belmiro para dirigir o time: "Existe uma diferença e quero que ele e o Robinho sejam atletas profissionais dentro da juventude deles. É preciso saber que eles são responsáveis e estão buscando seus espaços na seleção como outros procuraram". Times - A intertemporada em Atibaia acaba na sexta-feira e Luxemburgo aproveitou a oportunidade para colocar todo seu time em boa forma física. Sem poder contar com os reforços pretendidos, ele trabalhou com o grupo que tem em mãos e aguarda a convocação de Parreira para definir os últimos detalhes para o jogo de domingo contra o Vitória, em Salvador. Até hoje, seu time estava definido taticamente: Claiton e Elano serão os volantes, enquanto Ricardinho e Diego coordenarão a criação das jogadas de ataque. Ricardinho jogará mais atrás, cuidando também da marcação, enquanto Diego, mesmo com a responsabilidade de marcar, atuará mais encostado nos atacantes Robinho e Deivid. Na zaga, optou pelo novato Domingos para substituir Pereira, que cumprirá suspensão. "Tenho que trabalhar com os jogadores que estão aqui e não há como ser de outra forma", comentou Luxemburgo. Reforços - Apesar das dificuldades que os dirigentes estão enfrentado para contratar os reforços pedidos pelo técnico, a conclusão dos entendimentos com o volante Amaral deverá ocorrer nas próximas horas, enquanto o zagueiro Antônio Carlos vai dar sua resposta na semana que vem. Outra preocupação do técnico é com o gol, já que Júlio Sérgio e Mauro não agradaram.